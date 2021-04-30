Європарламент схвалив оборонний фонд ЄС на майже 8 млрд євро

Європарламент у четвер схвалив суперечливий Європейський оборонний фонд у розмірі 7,9 млрд євро, відкривши шлях для першої у світі спеціальної програми військових досліджень, спрямованої на зміцнення військової співпраці між країнами-членами ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Фонд, вперше запропонований колишнім президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, спочатку планувався на 13 млрд євро, але згодом на минулих переговорах про бюджет ЄС через пандемію був скорочений на 5 млрд євро.

Фонд спрямований на зміцнення оборонної промисловості Європи та зменшення дублювання витрат на оборону шляхом співфінансування оборонних досліджень з державами-членами, при цьому до 8% буде витрачено на нові "руйнівні технології".

Програма також охоплюватиме розробку зразків зброї за умови, що залучені держави-члени зобов'язуються придбати кінцевий продукт.

"Метою фонду є не лише підтримка науково-дослідних проєктів європейської оборонної промисловості, але також залучення нових суб'єктів до мереж співпраці та ланцюгів поставок, у тому числі тих, які до цього часу не працювали в цій галузі", - сказав польський євродепутат Здзіслав Краснодембський.

Європейська комісія безпосередньо керуватиме програмою, і перший конкурс на гранти буде оголошено до літа.

"Ми повинні мати можливість брати власну безпеку у свої руки і бути гравцем у галузі безпеки на світовій арені", - заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон після схвалення фонду. "Європейський оборонний фонд є важливим будівельним елементом для збільшення незалежності Європи", - додав він.