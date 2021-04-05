"Україна - цінний партнер": Twitter командування НАТО опублікував допис українською

Об'єднане командування сухопутних військ НАТО (LANDCOM) у своєму Twitter опублікувало допис українською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні нагадується, що Україна стала першою країною-партнером, яка взяла участь в Силах реагування НАТО.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?



🇺🇦 Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - йдеться у повідомленні, яке також продубльоване англійською мовою.

До допису прикріплені чотири фотографії з українськими військовими на навчаннях НАТО.

Сили реагування НАТО (NATO Response Force - NRF) були створені країнами-членами Північноатлантичного Альянсу у 2002 році і замінили союзне Командування Європи Мобільними Силами. До NRF входять сухопутні війська, підрозділи спеціального призначення, повітряних, морських сил.

Вони перебувають у постійній бойовій готовності і залучаються протягом 5 днів до операцій з реагування на кризові ситуації по всьому світу. Під час військових конфліктів Сили реагування НАТО мають стримувати ворожі сили до прибуття основного угруповання протягом 30 днів.

2020 року один із підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ вже отримав відповідний дозвіл від представників Альянсу, а Україна стала першою країною, чий підрозділ SOF увійшов до Сил реагування НАТО без членства у Альянсі.