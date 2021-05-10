У Данії росіянина посадили на три роки за шпигунство

Суд данського міста Аальборг засудив громадянина РФ Алєксєя Нікіфорова до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Ekstra Bladet.

Суд визнав Нікіфорова винним у шпигунстві.

Протягом років він збирав інформацію про технологічну компанію Північної Ютландії SerEnergy A / S та Технічний університет Данії (DTU).

36-річний інженер-хімік передавав інформацію російській спецслужбі за окрему плату.

Справа велась у закритому режимі, і тому деталі її майже не розкривалися.

Засуджений не визнав себе винним. Він не був присутній при винесенні вироку.

Його адвокат, Майкл Джул Еріксен, після короткої телефонної розмови зі своїм клієнтом заявив, що вирок буде оскаржено.

Росіянин перебуває під вартою з липня 2020 року.

Окрім позбавлення волі, він засуджений до депортації з Данії з постійною забороною на в'їзд.