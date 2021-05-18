У Німеччині затримали підозрюваного в порушенні санкцій ЄС проти РФ

Федеральна прокуратура Німеччини наказала затримати німецького громадянина Александера С. на підставі ордера, виданого слідчим суддею Федеральної судової палати Німеччини від 12 травня, у зв'язку з можливим "експортом товарів в Росію без необхідного дозволу", а також порушенням заборони на продаж і дій "на комерційній основі і в інтересах розвідки іноземної держави".

Про це йдеться в заяві прокуратури, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як випливає з документа, може йтися про порушення закону про зовнішньоекономічну діяльність.

Операцію із взяття під варту було наказано провести співробітникам Управління по боротьбі з контрабандою в Лейпцигу. Там були здійснені обшуки в житлових і службових приміщеннях обвинуваченого. Крім того, обшуки пройшли в Лейпцигу та Берліні у ряду осіб, які не перебувають безпосередньо під підозрою.

За даними слідства, Александер С. займав пост керуючого директора торгової компанії в Саксонії. Він підтримував ділові відносини з компанією в Росії, чия закупівельна діяльність регулюється, зокрема, однією з російських спецслужб, вважають в прокуратурі. Назва підприємства не розголошується.

"Ця компанія виступала в якості посередника, зокрема, закуповуючи високоякісне верстатне обладнання та поставляючи їх збройовим підприємствам в Росії", - вважають слідчі.

Йшлося, зокрема, про два факти експорту в червні і липні 2019 року. У прокуратурі впевнені, що при цьому в документах вказували у вигляді кінцевих одержувачів підставні фірми.

До кінця дня слідчому судді Федеральної судової палати Німеччини належить вирішити, чи виносити щодо підозрюваного постанову про арешт і застосовувати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Раніше, в лютому, Федеральна прокуратура Німеччини вже повідомляла про обшуки у Александера С. в Аугсбурзі, а також в 12 приміщеннях, що належать компанії і громадянам, які не проходили по справі як підозрювані, в Баварії, Берліні та Саксонії. Прокуратура зазначала, що всупереч законам ЄС могли мати місце поставки обладнання, яке може використовуватися для військових цілей, і товарів подвійного призначення.

З січня 2016 року по січень 2018 го було здійснено до семи поставок на загальну суму близько 8 млн євро, вказували тоді в прокуратурі.