Кандидат у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" не має бути використаний для шантажу України

Кандидат у канцлери Німеччини від правлячого в країні Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет підтримує добудову газопроводу "Північний потік-2", але заявляє, що він не має бути використаний для шантажу України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лашет сказав в інтерв’ю DW.

"Моя позиція завжди була дуже чіткою. Нам потрібен цей газопровід, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання. І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу", - сказав Лашет.

За його словами, газопровід запрацює в цьому році, і коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України.

"І така домовленість існує на європейському рівні", - додав він.

Він також позитивно оцінив рішення президента США Джо Байдена відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Як відомо, Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу.

За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, - гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".