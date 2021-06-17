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Байден і Путін домовилися про переговори щодо контролю над озброєннями і кібербезпеки

Четвер, 17 червня 2021, 07:59

Президент США Джо Байден і президент Росії Владімір Путін домовилися про проведення переговорів з контролю над озброєннями і кібербезпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я радий, що ми домовилися сьогодні почати двосторонній діалог про стратегічну стабільність, дипломатичні переговори, щоб зібрати наших військових експертів і наших дипломатів разом для роботи над механізмом, який може привести до контролю над новою і небезпечною зброєю, яке зараз з'являється", - сказав Байден.

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Путін похвалив США за рішення про продовження нового Договору про скорочення ядерних озброєнь на п'ять років, тобто до 2024 року.

"Звичайно, виникає питання, що буде далі", - додав він, зазначивши, що дискусії з контролю над озброєннями будуть проведені на міжвідомчому рівні.

У питанні про кібератаки Путін відкинув звинувачення про причетність Росії, заявивши, що більшість кібератак в Росії виходять з США.

Байден в свою чергу сказав, що він попередив Путіна, що критично важлива інфраструктура, така як вода або енергія, повинна бути "закрита" для зламів чи інших атак.

"Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо. Але я думаю, що останнє, чого він хоче зараз, - це холодна війна", - сказав президент США.

Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.

Про те, чого очікувати Україні від Заходу після саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін.

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Байден Путін кібербезпека
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