У Німеччині відкрили справу проти ексохоронця табору радянських військовополонених

Генеральна прокуратура в нижньосаксонському місті Целле розслідує справу стосовно нині 95-річного колишнього охоронця табору військовополонених, підозрюваного в співучасті у вбивстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Житель Баварії звинувачується в тому, що в період з жовтня 1943 до квітня 1945 року він служив у стаціонарному таборі VI C Bathorn, в якому померло багато радянських військовополонених.

Відкриттю справи передувала більш ніж дворічна попередня робота, проведена Центральним відділом з розслідування злочинів націонал-соціалістів, який розташований в місті Людвігсбург в федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Генпрокуратура Целле отримала можливість відкрити справу після того, як суд прирівняв катастрофічні умови в нацистських концтаборах до тих, які існували в деяких таборах військовополонених.

За оцінками істориків, під час Другої світової війни в полон потрапили від 5,3 до 5,6 млн радянських солдатів, від 2,6 до 3,3 млн з них померли. За даними Центрального відділу в Людвігсбурзі, у даний час попереднє розслідування про злочини в таборах радянських військовополонених ведеться відносно шести осіб.