Україна і Туреччина за крок до Угоди про вільну торгівлю – Кулеба

Україні та Туреччині до укладання Угоди про вільну торгівлю лишилося зробити останній крок, найважливіший та найчутливіший, який вимагає компромісу обох сторін.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав сьогодні під час спілкування з журналістами за результатами дипломатичного форуму в Анталії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Ми за один крок від укладання Угоди про вільну торгівлю. Але відверто кажучи, це той крок, який для обох країн найважче зробити. Ми повинні узгодити по торгових позиціях, що дуже чутливо для економік обох країн. Ми можемо досягти згоди лише шляхом компромісу, на який підуть обидві сторони, роблячи поступки", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що результат, який принесе нашим країнам укладання Угоди про вільну торгівлю, компенсує всі зроблені поступки.

"Наша делегація готова прибути в Анкару для здійснення подальшого поступу в напрямку фіналізації угоди. Тому що ми абсолютно налаштовані на укладання цієї угоди на політичному рівні. Ми повинні дотримуватися балансу інтересів. Для досягнення цього експерти з обох країн повинні сісти та досягти згоди. Політична воля є з боку обох країн, на рівні наших президентів. Питання лиш у цьому непростому, але неминучому кроці", - додав міністр.

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