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Блок Меркель у передвиборчій програмі закликав ЄС і НАТО посилити позицію щодо РФ

Вівторок, 22 червня 2021, 08:51

Блок консервативних партій Німеччини Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС) закликав Євросоюз і НАТО посилити позиції щодо Росії.

Такий заклик містить оприлюднена в понеділок, 21 червня, спільна передвиборна програма обох консервативних партій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нам необхідні, з одного боку, тісніша політична згуртованість і, з іншого - спроможність щодо переконливого стримування і стійкості, які необхідні для відповіді на виклики" з боку Росії, йдеться в програмі.

"Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", - наголошується в документі.

Консерватори звинувачують РФ, зокрема, в "неприхованій загрозі" країнам НАТО, кібератаках, дезінформації та пропаганді, а також у тому, що вона "кидає виклик нашим цінностям".

Блок ХДС/ХСС виступає за посилення "незалежності східних партнерів по ЄС" і "відновлення європейського світопорядку, що був підірваний протиправною анексією Криму Росією". Консервативний блок пообіцяв і надалі робити все можливе для повернення до закріпленого в міжнародному праві статусу Криму, а також завершення війни на Сході України.

Водночас консерватори висловилися за продовження пошуку діалогу і співпраці з Росією в тих сферах, де "є спільні інтереси" - наприклад, економіці і захисті довкілля.

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