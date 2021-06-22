У блоці Меркель вважають, що відносини з РФ досягли критичної точки

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член президії "Християнсько-демократичного союзу" Норберт Рьоттген в 80-ту річницю від дня нападу нацистської Німеччини на СРСР констатував, що відносини з Росією досягли кризової точки.

Про це він сказав в інтерв'ю медіакомпанії ARD у вівторок, 22 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Відносини з РФ опустилися на дуже низький рівень", - заявив він.

"Німеччина повинна завжди усвідомлювати історичну провину за Другу світову війну, але сьогодні ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це - корінь проблеми.

У Росії немає права наказувати Україні або іншим державам відмовлятися від демократичного устрою. Польща і країни Балтії також повернули собі свободу", - сказав християнсько-демократичний політик.

Рьоттген звинуватив президента РФ Владіміра Путіна в тому, що той "не зацікавлений у партнерстві, компромісах і балансі". "Замість цього ми бачимо все більше придушення всередині країни і все більше агресії у відносинах з іншими країнами", - сказав Рьоттген.

За його словами, відносини з Росією можна поліпшити лише керуючись реалізмом. Саміт президента США Байдена і Путіна був "правильним форматом", вважає він.

"На цій зустрічі не було вирішено жодного з конфліктів, але ми повинні знову навчитися врегулювати конфлікти і як мінімум знову почати розмовляти один з одним", - сказав він.

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