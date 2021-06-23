У Лондоні вперше на маршрут запускають двоповерхові водневі автобуси
Перший в Англії парк двоповерхових автобусів з водневим двигуном буде представлений в Лондоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Двадцять автобусів, чиї вихлопні гази не забруднюють навколишнє середовище, будуть обслуговувати маршрут номер 7 між районом Іст-Ектон і Оксфордською площею.
Управляюча компанія транспортом Лондона вже має у своєму парку понад 500 електробусів. До 2030 року компанія прагне досягнути нульових викидів.
Нові автобуси можна заряджати один раз на день протягом п’яти хвилин, і їхнім єдиним прямим побічним продуктом є вода.
"Ми досягли реального прогресу в Лондоні, щоб очистити наше повітря, але нам ще потрібно пройти довгий шлях, оскільки забруднення повітря в нашому місті все ще призводить до тисяч передчасних смертей щороку", - прокоментував мер Лондона Садік Хан.
"Наші інвестиції в ці водневі автобуси не тільки допомагають нам очистити повітря в Лондоні, але і підтримують робочі місця і місцеву економіку по всій Великій Британії", - додав він.