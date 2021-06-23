Злочинці виманили у Франції 12 млн євро "допомоги" по безробіттю через COVID-19

Злочинці обманом виманили у французької держави 12 мільйонів євро у вигляді допомоги по безробіттю через COVID-19, використовуючи 3600 підставних компаній для отримання виплат.

Про це у середу повідомила пресслужба Європолу, пише "Європейська правда".

Шість осіб було заарештовано за підозрою в шахрайстві з французьким державою.

Головний підозрюваний - 30-річний франко-ізраїльський громадянин. Він та його дружина були арештовані в Реплонжі недалеко від швейцарського кордону 16 червня під час спроби втекти до Женеви, звідки вони планували вилетіти в Тель-Авів.

Загалом шість осіб було заарештовано в різних місцях по всій Франції.

Вважається, що цей злочинний синдикат обманом виманив у французької держави 12 мільйонів євро у вигляді допомоги по безробіттю через COVID-19, використовуючи 3600 підставних компаній для отримання виплат.

Отримані обманним шляхом кошти були виплачені на рахунки у французьких банках, а потім негайно переведені за кордон і переміщені по Європі перед тим, як їх обміняли на віртуальні валюти.