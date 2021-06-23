ПАРЄ готується зробити рішення щодо кримських татар ще жорсткішим

Комітет ПАРЄ з рівності і недискримінації прийняв правки до резолюції щодо кримських татар, які зроблять ухвалений Асамблеєю документ жорсткішим, ніж передбачалося.

Про це повідомила народний депутат Євгенія Кравчук ("Слуга народу") у середу, пише "Європейська правда".

За її словами, важливо, що буде змінена назва резолюції з нейтральної "Ситуація з кримськими татарами" на більш жорстку "Порушення прав людини, вчинені проти кримських татар у Криму".

"Щойно комітет ПАРЄ з рівності і недискримінації прийняв більшість правок до резолюції щодо кримських татар від української делегації, які захищала я, а також колеги-депутата з Латвії. Ці правки роблять резолюцію ще жорсткішою, підкреслюють політичні причини переслідувань з боку російської окупаційної влади, звертають увагу на переслідування з релігійних мотивів", - зауважила Кравчук на своїй Facebook-сторінці.

Парламентська асамблея Ради Європи у середу ввечері має розглянути резолюцію про ситуацію з кримськими татарами.

Серед іншого, асамблеї пропонують визнати, що влада РФ вдається до "серйозних порушень стосовно кримських татар, включаючи вбивства, насильницькі зникнення, які так і не були розслідувані". Також очікується, що ПАРЄ закличе Росію виконати певні умови.

Про те, як змінюється ставлення ПАРЄ до України та РФ, читайте в статті Перемога прапора: як ПАРЄ відмовилася карати за символіку України.