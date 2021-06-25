Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Ісландія першою в Європі зніме всі коронавірусні обмеження 

Посли Франції і Німеччини пояснювали в МЗС ідею відновлення самітів ЄС-Росія

Наслідки торнадо у Чехії: з'явилося відео зруйнованих сіл

Меркель шкодує, що ЄС відмовився від саміту з Путіним






ЄС погодив продовження на пів року економічних санкцій проти Росії

П'ятниця, 25 червня 2021, 16:49

Лідери ЄС на саміті в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії на пів року. 

Про це заявив в п'ятницю голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який грунтується на 5 керівних принципах. Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", - заявив голова Євроради у своєму Twitter.

Мішель додав, що ЄС буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.

Євросоюз запровадив свої найсильніші санкції в 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на сферу товарів подвійного призначення.

З того часу ЄС кожні пів року продовжує обмеження через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією.

Востаннє Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії 17 грудня 2020 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Росія санкції Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua