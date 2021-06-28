В Одесі почалися міжнародні навчання Sea Breeze-2021

В Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Офіційне відкриття навчань відбулося вранці 28 червня, маневри триватимуть до 10 червня. Керівником навчань від України є заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США - капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.

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Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У них візьмуть участь більше 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки.

Маневри відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.

Sea Breese проводяться на території України з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

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