Побиття українця у Польщі: нападнику загрожує три роки в’язниці

Чоловікові, який напав на групу українців у районі Стшешинського озера у Познані, загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Як заявила речниця поліції міста Познань Марта Мруз, місцева прокуратура висунула зловмиснику обвинувачення за двома статтями кримінального кодексу, йому загрожує до трьох років ув’язнення.

"Прокуратура висунула затриманій особі обвинувачення за двома статтями: завдання тілесних ушкоджень та зневажання на ґрунті національної ненависті", - поінформувала речниця.

Вона додала, що за цими статтями особі загрожує до трьох років ув’язнення.

Мруз також зауважила, що постраждалих осіб двоє. Крім чоловіка, якого побив зловмисник, ще один українець дав свідчення у прокуратурі проти агресивного молодика у справі зневажання за національною ознакою.

Речниця поліції поінформувала, що за рішенням суду агресивного чоловіка не заарештовано, але він п’ять разів на тиждень має з’являтися у поліцейський відділок.

Прокуратура готує матеріали для передачі до суду.

Як повідомлялося, у польському місті Познань на групу українців напав агресивний чоловік, один з українців від удару втратив свідомість.