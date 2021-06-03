Хорватія пом'якшила умови в'їзду для українців

Для перетину кордону Хорватії українцям відтепер потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше була вимога у 48 годин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

"Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування", - йдеться у повідомленні.

Хорватія пом'якшує умови в'їзду до країни: тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування. Детальніше https://t.co/133MvyZU8M pic.twitter.com/3LnL4OTN0q — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) June 2, 2021

Для в’їзду до Хорватії також можна надати тест на антиген, але він має бути зроблений за 48 годин.

Без тесту до Хорватії можуть їхати вакциновані особи за умови наявності сертифікату про щеплення, який підтверджує вакцинацію особи від Covid-19, яка була щеплена другою дозою вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу (Janssen/Johnson&Johnson), то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.

Особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії.

Чинні правила в'їзду діють до 15 червня.