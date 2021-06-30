Британія і Німеччина назвали Росію викликом європейській безпеці

Британія та Німеччина домовилися зміцнювати власну стійкість і стійкість партнерів проти дестабілізаційної поведінки РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній декларації про наміри глав МЗС Британії і Німеччини щодо співпраці у сфері зовнішньої політики.

"Оскільки Росія продовжує становити виклик європейській безпеці, ми зміцнюватимемо свою стійкість і стійкість наших партнерів до дестабілізуючої поведінки РФ", - йдеться у документі. Міністри обіцяють ставати на захист міжнародного права, дотримання міжнародних зобов'язань та принципів порядку безпеки в Європі у разі будь-яких порушень з боку РФ.

"Ми розглянемо руйнівну поведінку Росії та будемо тісно співпрацювати з іншими євроатлантичними партнерами для захисту інтересів національної безпеки", - йдеться у декларації.

Водночас міністри висловили переконання, що конструктивні та взаємовигідні відносини з Росією можливі і відповідають спільним інтересам країн.

Також у декларації висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримка нормандського формату та продовження Мінського процесу з метою досягнення миру та стабільності в регіоні.

"Ми наголошуємо, що для зміцнення українських інституцій необхідно здійснити амбітні реформи. Разом ми підтримуємо амбіційний український порядок денний реформ", - йдеться у декларації.