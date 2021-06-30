Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄС відновлює вільний в'їзд з Молдови та низки інших держав, але не з України

Франція cкасувала останні коронавірусні обмеження

Албанія запідозрила у шпигунстві росіян, які приїхали в країну під час навчань Defender Europe - ЗМІ

У Sea Breeze спростували чутки про те, що есмінець США нібито з’являвся біля Криму






Британія і Німеччина назвали Росію викликом європейській безпеці

Середа, 30 червня 2021, 16:40

Британія та Німеччина домовилися зміцнювати власну стійкість і стійкість партнерів проти дестабілізаційної поведінки РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній декларації про наміри глав МЗС Британії і Німеччини щодо співпраці у сфері зовнішньої політики.

"Оскільки Росія продовжує становити виклик європейській безпеці, ми зміцнюватимемо свою стійкість і стійкість наших партнерів до дестабілізуючої поведінки РФ", - йдеться у документі. Міністри обіцяють ставати на захист міжнародного права, дотримання міжнародних зобов'язань та принципів порядку безпеки в Європі у разі будь-яких порушень з боку РФ.

"Ми розглянемо руйнівну поведінку Росії та будемо тісно співпрацювати з іншими євроатлантичними партнерами для захисту інтересів національної безпеки", - йдеться у декларації.

Водночас міністри висловили переконання, що конструктивні та взаємовигідні відносини з Росією можливі і відповідають спільним інтересам країн.

Також у декларації висловлюється підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримка нормандського формату та продовження Мінського процесу з метою досягнення миру та стабільності в регіоні.

"Ми наголошуємо, що для зміцнення українських інституцій необхідно здійснити амбітні реформи. Разом ми підтримуємо амбіційний український порядок денний реформ", - йдеться у декларації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Велика Британія Росія
powered by lun.ua