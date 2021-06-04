Cерія вибухів прогриміла на складах боєприпасів у Сербії

В ніч на п'ятницю в районі сербського міста Чачак прогриміли вибухи на складах боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vecernje Novosti.

Близько 1.30 ранку жителів Чачака розбудили кілька серій потужних вибухів. Вибухнули склади на фабриці "Слобода", яка спеціалізується на виробництві артилерійських боєприпасів.

У навколишніх будинках тріснули вікна.

Александра Цирович, робітниця, яка перебувала на заводі на момент вибуху, розповіла: "Я працювала із ще сімома колегами в цеху, коли стався вибух. Нам вдалося вибратися, дійти до будівлі та увійти в бетонний підвал. Ця будівля не має вікон і буквально зарита в землю".

Місцеві жителі розповіли, що багатьом довелося поспіхом залишити свої домівки. Дехто порівнював ситуацію з війною.

Пізніше стало відомо, що працівників заводу, які були на третій зміні, успішно евакуювали, тож жертв у цій аварії не було.

"У серії вибухів, що сталися в компанії "Слобода", жертв та поранень не було. У громадян немає причин турбуватися. Евакуйовано 30 працівників компанії та навколишнє населення. Пожежники працюють", - повідомив мер Чачака Мілун Тодорович.

Директор Центру здоров’я Александр Пайович сказав, що на місці перебуває велика кількість машин швидкої допомоги, і медичний персонал готовий діяти у разі потреби.

Повідомляється, що вибухи на фабриці можна було чути і в ранкові години п’ятниці.

Зазначається, що протокол у таких випадках дозволяє надзвичайним службам зайти на територію, де сталася аварія, лише через 24 години після останнього вибуху.