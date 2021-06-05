Хорватія пускатиме щеплених "Спутником", але незрозуміло, чи усіх

Хорватія визнаватиме довідки про щеплення російською вакциною від коронавірусу "Спутник V" для допуску мандрівників на свою територію. Водночас, однозначно незрозуміло, чи це поширюватиметься лише на громадян ЄС та їхніх родичів, чи всіх мандрівників з третіх країн.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у роз’ясненнях Міністерства внутрішніх справ щодо правил в’їзду.

Нагадаємо, нещодавно країна змінила правила в’їзду для туристів, у тому числі з України, дещо пом’якшивши їх - для в’їзду з країн ЄС та Шенгенської зони, що не перебувають в зеленій зоні, а також третіх країн, потрібно надати або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше 72 годин до прибуття (замість 48 годин), підтвердження перенесеної хвороби (старий позитивний тест, не старіший 180 днів, але не "новіший" 11 днів), або довідку про щеплення від коронавірусу.

При цьому, туристам також обов’язково потрібно надати підтвердження бронювання готелів, кемпінгу, приватного будинку, яхти тощо, або надати докази, що людина володіє у Хорватії нерухомістю або яхтами.

У роз’ясненнях Міністерства внутрішніх справ щодо того, яка вакцина є підставою для в’їзду, зазначається, що для мандрівників з ЄС та Шенгенської зони і їхніх родичів, якщо країни не в "зеленому списку", це "дві дози вакцини, що використовується у ЄС, за умови, що з другої дози минуло 14 днів, або 14 днів з першої дози, якщо для щеплення потрібна одна доза (Janssen/Johnson&Johnson)".

Водночас, з подальших роз’яснень випливає, що для громадян країн ЄС та Шенгенської зони та їхніх родичів можливо в’їхати навіть з однією дозою щеплення та не лише з вакциною, затвердженою у ЄС: так само підставою для в’їзду може бути довідка про те, що особа "отримала першу дозу вакцини Pfizer, Moderna або Gamaleya (тобто "Спутника") може бути підставою для дозволу на в’їзд у період від 22 до 42 днів після щеплення, або від 22 до 84 днів після першої дози AstraZeneca.

Для в’їзду негромадян ЄС визнаватимуть сертифікат про щеплення "двома дозами вакцини від коронавірусу, за умови, що з другого щеплення минуло більше 14 днів, або ж з часу першого, якщо вакцина потребує однієї дози". При цьому незрозуміло, чи можна це інтерпретувати як щеплення будь-якою вакциною від коронавірусу.

Для певних категорій мандрівників, як і раніше, зберігаються винятки із загальних правил.