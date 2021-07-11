В Туреччині розбився мікроавтобус з мігрантами, 12 загиблих

Мікроавтобус з мігрантами перекинувся і загорівся на сході Туреччини, в результаті чого 12 людей загинули і 20 отримали поранення.

Про це повідомило в неділю державне інформаційне агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Автомобіль впав в канаву і загорівся під час нічної поїздки недалеко від Юмаклі в провінції Ван, що межує з Іраном. На місце події були направлені групи охорони здоров'я, пожежні, представники правоохоронних органів.

Фото: Anadolu

20 постраждалих були доставлені машинами швидкої допомоги до лікарень. 12 людей загинули.

Мігранти, в основному з Ірану, Афганістану і Пакистану, регулярно перетинають пішки ірано-турецький кордон, перш ніж їх переправляють на захід в такі міста як Стамбул і Анкара.

За словами аналітиків, вихід військ США з Афганістану дав додатковий імпульс молодим людям для проходження гірського маршруту.

У червні 2020 року понад 60 мігрантів загинули в озері Ван, коли їх човен затонув.