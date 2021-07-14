Україна і Угорщина планують угоду про взаємне визнання дипломів і наукових ступенів

Україна та Угорщина мають намір підписати угоду про взаємне визнання документів про освіту і наукові ступені найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли в Офісі президента за підсумками зустріч заступника керівника ОП Ігоря Жовкви в Будапешті з дипломатичним радником угорського прем’єр-міністра Яношем Баллою.

"Співрозмовники позитивно оцінили регулярні двосторонні контакти між представниками влади України та Угорщини, а також продовження діяльності відповідних підгруп міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Відзначено наміри сторін підписати найближчим часом Угоду про взаємне визнання документів про освіту й наукові ступені між Україною та Угорщиною", - сказано у повідомленні пресслужби ОП.

"Налаштованість на пошук взаємоприйнятного рішення з чутливих питань щодо освіти та національних меншин відкриває для нас вікно можливостей для того, щоб перевести зазначені питання з політичного на експертний рівень і нормалізувати двосторонні українсько-угорські відносини", - цитує пресслужба слова Ігоря Жовкви.

Як повідомлялось, Жовква під час візиту також обговорив з Баллою двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України.



