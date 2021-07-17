Влада Іспанії вирішує, чи дозволити дозаправку військових кораблів РФ в порту Сеути

Уряд Іспанії обмірковує, як відповісти Росії на запит про дозаправлення її флоту в порту автономного міста Сеута на північному узбережжі Африки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Confidencial з посиланням на урядові джерела.

Росія звернулася з проханням про дозаправлення свого флоту в Сеуті, як це робилося протягом п'яти років за останнє десятиліття.

За даними видання, це буде одним з перших питань, яке новий міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повинен буде вирішити з главою уряду Педро Санчесом.

Газета пише, що йдеться про "складну дилему, оскільки влада має вирішити, чи надати імпульс економіці Сеути за рахунок зміцнення зв'язків з Москвою, чиї відносини з НАТО, Вашингтоном і Брюсселем переживають критичний момент".

У період з 2011 по 2016 рік понад 50 російських кораблів пришвартовувалися в Сеуті для дозаправки паливом, а також поповнення продовольства.

З одного боку, іспанська влада схиляється до того, щоб дозволити судам РФ заходити в порт Сеути, щоб оживити його економіку. З іншого боку, Мадрид прийме у 2022 році саміт НАТО і дозвіл на заходження в іспанський порт кораблям ВМФ Росії може викликати невдоволення союзників.

Восени 2016 року в Сеуту повинні були зайти три російські кораблі на чолі з авіаносцем "Адмірал Кузнєцов". У НАТО заявили про стурбованість через можливість використання авіаносної групи РФ для ударів в Сирії. МЗС Іспанії тоді заявило, що перегляне дозвіл на заходження російських кораблів, але Росія відкликала свій запит.