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Іспанія: пожежа знищила 400 га природного парку

Неділя, 18 липня 2021, 12:34

Пожежа на півночі Іспанії знищила 400 га природного парку, внаслідок чого довелося евакуювати біля 350 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда"  із посиланням на Figaro.

Пожежа виникла в п’ятницю вранці в каталонському місті Лланча неподалік від кордону із Францією.

Як припускають пожежники, причиною запалення найімовірніше є недопалок, викинутий з автомобіля.

Наразі понад 200 каталонських пожежників намагаються подолати полум’я за допомогою повітряної підтримки кількох вертольотів та літаків-бомбардувальників",- зазначають у МВС Каталонії. На допомогу покликано й французьких пожежників.

Попри це, взяти під контроль вогонь досі не вдалося.  "Периметр пожежі досі залишається нестабільним",- зазначають у МВС Каталонії.

Наразі евакуйовано близько 350 осіб. Це мешканці кількох сусідніх муніципалітетів, а також сотня жителів місцевого кемпінгу.

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