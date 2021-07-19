Frontex посилить присутність на кордоні Литви з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте на зустрічі з виконавчим директором Європейського агентства прикордонної і берегової охорони Фабрісом Лежері домовилася про збільшення потужностей на зовнішньому кордоні ЄС в Литві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"10 липня Литва попросила у Frontex сили швидкого реагування, 60 людей, чотири команди з перекладачами для опитувань, 30 автомобілів, два вертольоти і тепловізори. В даний момент в Литві вже патрулюють близько 20 співробітників агентства і 14 автомобілів, це послання про те, що Литва не самотня", - заявила Білотайте.

Під час зустрічей, що відбулися минулого тижня в Словенії, було досягнуто згоди про те, що буде активований механізм надання термінової прикордонної допомоги.

"Одна з основних цілей мого візиту - побачити справжню ситуацію і оцінити, яка допомога потрібна Литві. Ми розуміємо, що країна відчуває наслідки нелегальної міграції. Ми можемо надати експертну допомогу з питань міграції та повернення мігрантів. Ми тут для того, щоб допомогти вам у цій нелегкій ситуації і виявити солідарність з вами ", - сказав глава Frontex.

Зараз кордон Литви разом зі співробітниками Служби охорони держкордону охороняють 26 співробітників Frontex, загалом планується, що їх прибуде 60. В Литву, Польщу і Латвію планується направити до 200 осіб.

МВС Литви повідомило, що також з Європейським бюро підтримки притулку був підписаний план заходів допомоги для Литви. Найближчим часом в Литву повинні прибути експерти з міграції та перекладачі, які допоможуть фахівцям Департаменту міграції швидше розглядати клопотання про надання притулку, спілкуватися з мігрантами і вести переговори про їх повернення в країну походження.

Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон пообіцяла 10-12 млн євро фінансової допомоги з Фонду притулку, міграції та інтеграції, яка має надійти до Литви вже в серпні.

В цілому на кордоні з Білоруссю в цьому році литовські посадовці затримали понад 2 000 мігрантів - в 26 рази більше, ніж в минулому. Більшість з них - з країн Близького Сходу і Африки. Тільки в липні прикордонники затримали 1 435 мігрантів, в червні їх було затримано 473, в травні - 77, в квітні - 70, а в березні - 8.