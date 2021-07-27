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Румунія послаблює карантин: з ковід-сертифікатом дозволяють багатотисячні фестивалі

Вівторок, 27 липня 2021, 10:24

Румунія з 1 серпня послаблює карантинні обмеження, зокрема, з вимогою ковід-сертифіката в учасників буде можливо проводити багатотисячні фестивалі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У районах, де показники зараження залишаються незначними, клуби і бари можуть працювати фактично без обмежень.

З документом, що посвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або одужання після перенесеної хвороби, можливо проводити фестивалі просто неба за участі до 75 тисяч осіб. 

Заходи на зразок весіль з такою ж вимогою дозволені за участі до 400 осіб. 

Водночас там, де показники захворюваності перевищують 2 на 1000 жителів, ліміт для заходів просто неба - 2500 осіб, також з вимогою ковід-сертифіката. Крім того, вимагається носити маски.

Для весіль та інших родинних подій у таких зонах встановлюється обмеження 150 осіб для зібрань просто неба і 100 - у приміщеннях, а з ковід-сертифікатом - до 300 осіб.

При цьому, по всій країні незалежно від показників захворюваності будуть дозволені заходи за участі понад 2500 осіб, якщо у кожного з гостей є щеплення від коронавірусу і від останньої дози минуло більше 10 днів.

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