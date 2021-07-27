Румунія послаблює карантин: з ковід-сертифікатом дозволяють багатотисячні фестивалі
Румунія з 1 серпня послаблює карантинні обмеження, зокрема, з вимогою ковід-сертифіката в учасників буде можливо проводити багатотисячні фестивалі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.
У районах, де показники зараження залишаються незначними, клуби і бари можуть працювати фактично без обмежень.
З документом, що посвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або одужання після перенесеної хвороби, можливо проводити фестивалі просто неба за участі до 75 тисяч осіб.
Заходи на зразок весіль з такою ж вимогою дозволені за участі до 400 осіб.
Водночас там, де показники захворюваності перевищують 2 на 1000 жителів, ліміт для заходів просто неба - 2500 осіб, також з вимогою ковід-сертифіката. Крім того, вимагається носити маски.
Для весіль та інших родинних подій у таких зонах встановлюється обмеження 150 осіб для зібрань просто неба і 100 - у приміщеннях, а з ковід-сертифікатом - до 300 осіб.
При цьому, по всій країні незалежно від показників захворюваності будуть дозволені заходи за участі понад 2500 осіб, якщо у кожного з гостей є щеплення від коронавірусу і від останньої дози минуло більше 10 днів.