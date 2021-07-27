На заході Німеччини стався потужний вибух, жителів просять зачинити вікна і двері
У німецькому Леверкузені на заході країні на території полігону, ймовірно, на об’єкті зі спалювання небезпечних відходів, стався потужний вибух.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Die Welt.
За даними Chempark Leverkusen Currenta, полігону, де розташовані об'єкти хімічної промисловості, вибух з величезною кількістю диму стався у вівторок вранці з невідомих причини.
Leverkusener Anzeiger повідомляє, що вибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів.
#Leverkusen #Explosion #Müllverbrennungsanlage der Bayer AG brennt! Fenster und Türen schließen! https://t.co/a0hLqiLWvs pic.twitter.com/v5FXqBCmd0— Schockfünf (@FohlenJens) July 27, 2021
Федеральне управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах присвоїло цій події рівень попередження "надзвичайна небезпека".
На місці працюють пожежники, зокрема й пожежна авіація. Пожежні команди з інших районів прямують до місця вибуху.
Влада попросила жителів зачинити вікна і двері. Представниця поліції Кельна, що відповідає за Леверкузен, заявила, що кілька вулиць у цьому районі були закриті.