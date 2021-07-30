Економіка єврозони зросла на 2% після спаду протягом двох кварталів поспіль

Економіка єврозони зросла на 2% у другому кварталі цього року, що вивело регіон з рецесії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Нові дані свідчать про зростання в усіх окремих національних економіках єврозони.

Блок з 19 країн зазнав так званої рецесії подвійного падіння, коли економіка скоротилася в попередні два квартали.

Однак єврозона залишається на 3% нижче свого рівня до пандемії в кінці 2019 року.

В Італії та Іспанії, двох країнах, економіка яких сильно постраждала від пандемії, зростання наблизилося до 3%.

Ще сильніший стрибок відбувся в Австрії та Португалії, зокрема, остання повідомила, що її економіка зросла на 4,9%.

У двох найбільших економіках єврозони спостерігалося більш помірне зростання: 1,5% у Німеччині та 0,9% у Франції.

З початку 2020 року єврозона двічі зазнавала скорочення протягом двох кварталів поспіль, що визначається як технічна рецесія.