Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Сербія і Угорщина завершили "Балканський потік", яким газ з Туреччини йтиме в обхід України

Португальська Мадейра дозволить в'їзд туристам з будь-якими вакцинами

Виробник шампанського Moёt погодився називати його "ігристим" для постачання до РФ

Потік мігрантів з Білорусі до Литви не зменшується, понад 160 осіб за добу






Греція більше не закриватиме економіку через коронавірус - прем'єр

Понеділок, 5 липня 2021, 08:49

Економіка Греції знову не закриватиметься через пандемію коронавірусу тільки заради захисту людей, яких не хочуть робити щеплення.

Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Коли ми запроваджували всеосяжні заходи, вакцини не було. Зараз у нас є вакцини", - сказав Міцотакіс.

Він додав, що не може зробити щеплення обов'язковими. "Але кожен бере на себе свою відповідальність. Країна більше не закриється для захисту декількох нещеплених", - додав прем'єр.

Греція добре впоралася з першою хвилею COVID-19 минулого року. Але нова хвиля інфекцій COVID-19 змусила країну з листопада ввести жорсткі обмеження, які коштували багато мільярдів євро економіці, що повільно виходить з десятирічної кризи.

Близько 35% з 11 мільйонів населення країни були повністю вакциновані. Для підвищення рівня вакцинації уряд минулого тижня запропонував молоді фінансові бонуси.

Минулого тижня в Греції скасували обов’язкове носіння масок для обличчя на відкритому повітрі. Повністю щеплені греки також можуть ходити на роботу або в тренажерний зал без необхідності тестування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція Коронавірус
powered by lun.ua