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Берлін наполягає на збереженні за Україною статусу країни-транзитера газу

П'ятниця, 9 липня 2021, 15:19

Німеччина зацікавлена в збереженні Україною ролі транзитера газу безвідносно до запуску трубопроводу "Північний потік-2".

Про це сказав офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 9 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Для нас центральне значення має питання збереження Україною статусу країни-транзитера газу і після запуску "Північного потоку-2", - запевнив речник.

Він висловив сподівання, що обидві сторони - Росія і Україна - будуть дотримуватися чинного транзитного договору, а по завершенні терміну його дії - продовжать надалі.

За словами Зайберта, канцлерка Ангела Меркель "напевно обговорить цю тему з українським президентом".

Водночас речник підтвердив, що Берлін продовжує переговори з Вашингтоном з приводу будівництва проєкту газогону "Північний потік 2", щодо якого погляди сторін не збігаються.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський раніше наголосив, що планує 12 липня під час зустрічі з Ангелою Меркель обговорити питання енергетичної безпеки та "Північного потоку-2".

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