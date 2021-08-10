ЄС виділив ще 35 млн євро на прискорення вакцинації у країнах Східного партнерства

Європейська комісія збільшила з 40 до 75 мільйонів євро свій пакет допомоги для розгортання вакцинації проти COVID-19 і прискорення кампаній імунізації в шести країнах Східного партнерства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"За допомогою нового пакету допомоги в розмірі 35 мільйонів євро ЄС прагне істотно розширити доступ до вакцин в регіоні Східного партнерства на тлі глобального дефіциту вакцин, полегшуючи обмін вакцинами між країнами-членами ЄС і відшкодовуючи витрати", - йдеться в заяві.

Це доповнення до першого пакету підтримки на 40 мільйонів євро, розпочатого в лютому. В рамках програми по всьому регіону були надані понад 11 мільйонів одиниць засобів індивідуального захисту, 12 000 лабораторних наборів, понад 1500 апаратів ШВЛ, концентратори кисню і пульсоксиметри, а також понад 20 000 наборів для ПЛР-тестування.

Новий пакет буде підтримувати ефективне розгортання вакцин, отриманих країнами-партнерами безпосередньо через Механізм обміну вакцинами ЄС і побічно через програму ООН COVAX і прямі закупівлі у виробників вакцин проти COVID-19.

До країн Східного партнерства належать Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна.