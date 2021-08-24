Угорщина планує в 2022 році запустити виробництво вакцини "Спутник V"

Угорщина розраховує до кінця поточного року отримати необхідні технології і до кінця 2022 року налагодити виробництво російської вакцини "Спутник V".

Про це заявив у вівторок міністр закордонних Угорщини Петер Сійярто на спільній прес-конференції за підсумками переговорів з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"До кінця поточного року ми зможемо завершити процес передачі технології, а з кінця 2022 року вже буде можливо виробляти за російською ліцензією вакцину "Спутник V", - зазначив він.

"Таким чином, ми зможемо скоротити вразливість країни, а також витягувати зовнішньоекономічну вигоду за допомогою поставок вакцини на зарубіжні ринки. Цех з виробництва "Спутника V" буде побудований в місті Дебрецен" – додав міністр.

За словами Сійярто, "завдяки "Спутнику V" Угорщині вдалося здійснити найуспішнішу в рамках Європейського союзу кампанію з вакцинації населення".

Угорщина була лідером вакцинації в Європейському союзі, в основному завдяки закупівлі вакцин із східних країн, таких як Росія та Китай, на додаток до вакцин, отриманих через ЄС.

Це перша країна з 27 членів, яка затвердила російську вакцину "Спутник V", і єдина, яка дозволила китайську вакцину від Sinopharm.