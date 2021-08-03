Пентагон розблокували після стрілянини біля будівлі, нападника застрелили

Пентагон знову відкрився у вівторок вдень, приблизно через півтори години після того, як будівля була закрита після стрілянини поблизу неї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Пентагон зняв оточення і знову відкрився", - написало у Twitter агентство з захисту сил Пентагону, яке відповідає за безпеку в комплексі Міністерства оборони та його околицях. У відомстві додали, що вхід у метро залишається закритим.

Нападник був застрелений співробітником поліції Пентагону і не потрапив всередину будівлі.

Ще один поліцейський отримав поранення, йому надається медична допомога.

Наразі додаткових підозрюваних немає, місце інциденту охороняється.

Після "інциденту зі стріляниною" у вівторок вранці Агентство з захисту сил Пентагону надіслало попередження, в якому наказало всьому персоналу не виходити з будівлі.

Як повідомлялося, інцидент стався на автобусній платформі, яка є частиною транзитного центру Пентагону.

Причини нападу поки невідомі.