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Укр / Рус

США зобов’язалися виділити Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги

Вівторок, 31 серпня 2021, 20:02

Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі між президентом Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

"Зростання активності Росії вздовж українського кордону засвідчило недолік здатності українських військових захищатися від російського вторгнення. Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Зеленський має зустрітися з Байденом у рамках візиту до Білого дому, який, як сподівається адміністрація, продемонструє підтримку суверенітету України.

Допомога має на меті продемонструвати, що США віддані безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Пентагон у березні оголосив про військову допомогу Україні у розмірі 125 мільйонів доларів, в тому числі два озброєних патрульних катери, які допоможуть країні захистити свої територіальні води.

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США
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