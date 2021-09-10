У Швеції подружжю не дозволили назвати дитину Владімір Путін

Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Шведські батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство Skatteverket, де пара і отримала відмову.

Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища.

Неясно, який з цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відхиляє подібні запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

За даними Статистичного управління Швеції, всього у Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Владімір, і одна або жодної людини на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менше ніж по двох людях з міркувань конфіденційності).