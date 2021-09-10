Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Швеції подружжю не дозволили назвати дитину Владімір Путін

П'ятниця, 10 вересня 2021, 15:21

Шведська влада відхилила прохання подружньої пари з міста Лахольм на півдні країни назвати свою дитину Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Шведські батьки повинні повідомити імена своїх новонароджених в податкове агентство Skatteverket, де пара і отримала відмову.

Згідно зі шведськими правилами, імена не повинні бути образливими або становити небезпеку для носія, так само не допускаються й імена, явно схожі на прізвища.

Неясно, який з цих принципів ліг в основу рішення податкового органу, але це не перший випадок, коли він відхиляє подібні запити. Раніше влада не давала дозволу на такі імена, як Форд, Аллах, Пілзнер і Q.

За даними Статистичного управління Швеції, всього у Швеції налічується 1413 чоловіків з ім'ям Владімір, і одна або жодної людини на ім'я Путін (база даних статистики не вказує конкретних даних менше ніж по двох людях з міркувань конфіденційності).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція ЄвроЖиття Путін
powered by lun.ua

Статті

Нові умови в’їзду до Європи: що змінила осінь-2021

В Європі майже не залишилося країн, що не приймають туристів з України чи тих, хто їде до друзів. Але є нюанси...
10 вересня 2021 — Юрій Онищенко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс: На сьогодні Україна не дуже відрізняється від країн, які є офіційними кандидатами на членство у ЄС.
9 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Баланс між бізнесом та державою: як працює митниця у ЄС і що має впровадити Україна

Митниця повинна не заважати міжнародній торгівлі, кажуть у ЄС. Це правда, проте вона також мусить захищати інтереси держави. Як це поєднати?
9 вересня 2021 — Вітяніс Алішаускас, EU4PFM