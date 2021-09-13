У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки, є  загиблі

У Франції надвечір 12 вересня розбився гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Гелікоптер зазнав аварії в департаменті Ізер, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, близько 16:30, прямуючи на виклик для надання допомоги. Після падіння він загорівся.

Чотирьом рятувальникам на борту пощастило вижити, їхній колега-механік загинув. Пілота, медика і двох жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль, одна людина у важкому стані.

"Сьогодні велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими", - відреагував президент Еммануель Макрон.

Ce soir, la grande famille de la sécurité civile a perdu l’un de ses héros. Engagé en intervention en Isère, un mécanicien est décédé après le crash de son hélicoptère. La Nation partage la peine de ses proches. Quatre de ses camarades sont blessés. Nos pensées les accompagnent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2021

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого та повідомив, що у понеділок особисто прибуде на місце поспілкуватись з ними.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux collègues du mécanicien de la sécurité civile décédé dans l’accident d’un hélicoptère se rendant en intervention avec à son bord 5 personnes. Tout mon soutien à la grande famille de la sécurité civile et du secours en montagne — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 12, 2021

Причини аварії наразі невідомі, ведеться розслідування.