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У Франції розбився гелікоптер служби цивільної безпеки, є  загиблі

Понеділок, 13 вересня 2021, 09:40

У Франції надвечір 12 вересня розбився гелікоптер служби цивільної безпеки з п’ятьма людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Гелікоптер зазнав аварії в департаменті Ізер, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, близько 16:30, прямуючи на виклик для надання допомоги. Після падіння він загорівся.

Чотирьом рятувальникам на борту пощастило вижити, їхній колега-механік загинув. Пілота, медика і двох жандармів з травмами госпіталізували у Гренобль, одна людина у важкому стані. 

"Сьогодні велика родина службовців цивільної безпеки втратила одного героя... Нація поділяє біль родини. Наші думки з пораненими", - відреагував президент Еммануель Макрон.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен висловив співчуття родині й колегам загиблого та повідомив, що у понеділок особисто прибуде на місце поспілкуватись з ними.

Причини аварії наразі невідомі, ведеться розслідування. 

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Франція інциденти
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