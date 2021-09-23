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Швеція посилить військові зв'язки з Норвегією і Данією через напруженість із РФ у Балтійському морі

Четвер, 23 вересня 2021, 18:56

Швеція цього тижня підпише угоду про співпрацю в області оборони з Норвегією і Данією, щоб протистояти ситуації в області безпеки в Балтійському регіоні, що погіршується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Швеція, яка не є членом НАТО, але підтримує тісні зв'язки з Альянсом, відновлює свої збройні сили через зростаючу напруженість із Росією в Балтійському регіоні.

"Якщо виникне кризова ситуація, ми будемо значно краще підготовлені, так як будемо координувати наші плани в цьому регіоні. На практиці ми зможемо швидше реагувати , - сказав міністр оборони Петер Гултквіст.

За його словами, об'єднані ресурси трьох країн допоможуть стримати потенційного антагоніста.

Швеція збільшила військові витрати - в тому числі погодилася купити ракети Patriot у Сполучених Штатів - і в останні роки поглибила військову співпрацю з НАТО і сусідніми країнами, такими як Фінляндія, у відповідь на загострення напруженості у відносинах з Росією.

"Ми знаємо, що Росія готова використовувати військову силу для досягнення своїх політичних цілей і завдань. Ми поглиблюємо наше співробітництво з іншими країнами в цьому регіоні саме для того, щоб підняти планку запобігання криз", - додав шведський міністр.

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Швеція Норвегія Данія
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