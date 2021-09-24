Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Громадянину Молдови на 3 роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто

П'ятниця, 24 вересня 2021, 12:21

Українські прикордонники заборонили громадянину Молдови в'їзд на територію України на три роки за те, що на його машині була георгіївська стрічка.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Державної прикордонної служби України.

"На Вінниччині прикордонники  виявили у громадянина Молдови, який автомобілем прямував з України через пункт пропуску "Могилів-Подільський",  заборонену символіку – георгіївську (гвардійську) стрічку.  Іноземець стрічкою прикрасив передню панель автомобіля", - розповіли в ДПСУ.

По даному факту прикордонники також надіслали повідомлення співробітникам Національної поліції та СБУ.

За порушення законодавства України на іноземця склали протокол про адміністративне правопорушення та на три роки заборонили в’їзд  в Україну.

З 2017 року Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 173-3, якою встановлена відповідальність за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua

Статті

"Золота" німецька акція: хто стане молодшим партнером у новій коаліції

За результатами виборів "Зелені" та вільні демократи мають дуже високі шанси отримати "золоту акцію" у новій німецькій коаліції.  
24 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Суперечка щодо копальні "Турув" може призвести до нового витка конфлікту Польщі та Євросоюзу. Варшава може відмовитися виконувати рішення Суду ЄС.
23 вересня 2021 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

В обхід санкцій: як компанії з ЄС працюють у Криму та чи можливо це зупинити

Найгучніші випадки порушення "кримських" санкцій компаніями з ЄС пов’язані саме з інфраструктурними проєктами. Як їм це вдалося?
23 вересня 2021 — Аля Шандра