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Лідера партії Меркель розкритикували за "засвічений" бюлетень 

Неділя, 26 вересня 2021, 16:12

Лідера "Християнсько-демократичного союзу" Арміна Лашета розкритикували за те, що він згорнув свій бюлетень таблицею назовні і з нього можна було легко побачити, за кого відданий голос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Після того, як з’явились фотографії Лашета з дільниці, низка політиків, зокрема від SPD - головного опонента ХДС, розкритикували його за порушення таємниці голосування. 

"З точки зору дотримання таємності, Лашет - кращий канцлер для усіх іноземних спецслужб", - пожартував колишній депутат SPD Герольд Райхенбах. 

Уповноважений з нагляду за федеральними виборами (Bundeswahlleiter) заявив, що попри те, що Лашет порушив таємницю голосування, його бюлетень не буде визнаний недійсним - через те, що вже був вкинутий в урну, а факт голосування за власну політсилу не є несподіванкою. 

Армін Лашет голосував на дільниці, розташованій у середній школі в Аахені. Він заявив, що вибори визначать життя Німеччини на найближчі роки і "кожен голос має значення". 

Вже проголосували й інші топ-кандидати у канцлери - лідер SPD Олаф Шольц та лідерка "Зелених" Анналена Бербок. Обоє голосували у Потсдамі.

 

Нагадаємо, нинішні вибори визначать наступника Ангели Меркель на посаді канцлера, яку вона обіймає вже 16 років. Соцопитування пророкують перемогу соціал-демократам. За останніми цифрами, вони мають підтримку на рівні 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, "Зелені" - 16-17%. 

У той же час, зазначає Spiegel, результати виборів ще можуть здивувати, тому що значна кількість виборців - близько чверті - до останнього не були впевнені, за кого проголосують. 

На попередніх федеральних виборах SPD отримали свій найгірший результат в історії - 20,5%, тоді як ХДС-ХСС мали 32,9% голосів. Третьою виявилась правопопулістська AfD з 12,6%, а за ними - FDP з 10,7%. Цього разу в соцопитуваннях AfD висловили підтримку 10% респондентів. 

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