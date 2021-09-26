Лідера партії Меркель розкритикували за "засвічений" бюлетень 

Лідера "Християнсько-демократичного союзу" Арміна Лашета розкритикували за те, що він згорнув свій бюлетень таблицею назовні і з нього можна було легко побачити, за кого відданий голос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Після того, як з’явились фотографії Лашета з дільниці, низка політиків, зокрема від SPD - головного опонента ХДС, розкритикували його за порушення таємниці голосування.

Unions-Kanzlerkandidat @ArminLaschet hat seinen Stimmzettel beim Einwurf in die Urne so gefaltet, dass seine Wahl nicht geheim erfolgte. Es ist zu sehen, wo er seine Kreuze gemacht hat. Derzeit wird geprüft, ob #Laschet gegen das Wahlgeheimnis verstoßen hat. pic.twitter.com/yiFVlUL4GP — WDR aktuell (@WDRaktuell) September 26, 2021

"З точки зору дотримання таємності, Лашет - кращий канцлер для усіх іноземних спецслужб", - пожартував колишній депутат SPD Герольд Райхенбах.

Уповноважений з нагляду за федеральними виборами (Bundeswahlleiter) заявив, що попри те, що Лашет порушив таємницю голосування, його бюлетень не буде визнаний недійсним - через те, що вже був вкинутий в урну, а факт голосування за власну політсилу не є несподіванкою.

(3/3) Kommt es zu einer Fehlfaltung, teilt der Wahlvorstand einen neuen Stimmzettel aus. Gelangt der Stimmzettel dennoch in die Wahlurne, kann er nicht mehr aussortiert werden und ist gültig. — Der Bundeswahlleiter (@Wahlleiter_Bund) September 26, 2021

Армін Лашет голосував на дільниці, розташованій у середній школі в Аахені. Він заявив, що вибори визначать життя Німеччини на найближчі роки і "кожен голос має значення".

Вже проголосували й інші топ-кандидати у канцлери - лідер SPD Олаф Шольц та лідерка "Зелених" Анналена Бербок. Обоє голосували у Потсдамі.

Нагадаємо, нинішні вибори визначать наступника Ангели Меркель на посаді канцлера, яку вона обіймає вже 16 років. Соцопитування пророкують перемогу соціал-демократам. За останніми цифрами, вони мають підтримку на рівні 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, "Зелені" - 16-17%.

У той же час, зазначає Spiegel, результати виборів ще можуть здивувати, тому що значна кількість виборців - близько чверті - до останнього не були впевнені, за кого проголосують.

На попередніх федеральних виборах SPD отримали свій найгірший результат в історії - 20,5%, тоді як ХДС-ХСС мали 32,9% голосів. Третьою виявилась правопопулістська AfD з 12,6%, а за ними - FDP з 10,7%. Цього разу в соцопитуваннях AfD висловили підтримку 10% респондентів.

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