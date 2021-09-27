Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЄС вивчає можливість застосування третьої дози вакцини Moderna

Понеділок, 27 вересня 2021, 19:36

Регулятор ЄС заявив у понеділок, що оцінює, чи можна використовувати третю дозу вакцини від COVID-19 Moderna щонайменше через шість місяців після другої дози у людей старше 12 років років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Оцінка Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) відбувається після його заяви минулого тижня про намір на початку жовтня вирішити, чи схвалювати бустерну дозу для вакцини Pfizer-BioNTech.

Хоча європейська влада ще не схвалила будь-яких бустерних щеплень для вакцин проти коронавірусу, на відміну від США, зростання кількості випадків може спонукати її вжити додаткових запобіжних заходів.

"Хоча EMA та ECDC (Європейський центр профілактики та контролю захворювань) не вважають необхідним застосування додаткових доз вакцини проти COVID-19 у загальній популяції, EMA оцінює цю заявку, щоб переконатися у наявності доказів на підтримку додаткових доз, коли це виявиться необхідно ", - сказав регулятор ЄС.

Багато країн ЄС вирішили вводити бустерну дозу, незважаючи на більші юридичні ризики, оскільки немає офіційного схвалення від EMA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вакцини
powered by lun.ua

Статті

Незакінчений конфлікт: що відбувається з Карабахом за рік після війни

Рівно рік тому на Південному Кавказі почалася нова війна. Попри поразку Вірменії, війна не поставила всі крапки над "і" щодо майбутнього Нагірного Карабаху.
27 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німецькі несподіванки: чим завершилися головні вибори року

У Німеччині ще рахують голоси, але коаліціада вже почалася. Хто став переможцем гонки і хто отримає "золоту акцію" у формуванні коаліції?
27 вересня 2021 — Іванна Костіна, Європейська правда

Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель

"Будь-який новий німецький лідер захоче врегулювати свої відносини з РФ. Однак населення Німеччини почало критичніше ставитися до Путіна".
24 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда