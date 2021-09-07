Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

"Північний потік-2": компанія-оператор заявила про зварення останньої труби газогону

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:15

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як заявили в компанії, на трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.

За даними Nord Stream 2 AG, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені "необхідні заходи перед введенням в експлуатацію".

У компанії сподіваються запустити газогін у експлуатацію до кінця поточного року.

У майбутньому цей газопровід загальною протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів дозволить поставляти російський природний газ напряму до Німеччини в набагато більших масштабах, ніж раніше. У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський "газ на справедливих економічних умовах".

Нагадаємо, в липні цього року  Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Північний потік-2
powered by lun.ua

Статті

Поворот вліво: як у Німеччині змінився лідер перегонів і які наслідки це матиме

Есдеки несподівано вирвалися на перше місце напередодні виборів до Бундестагу. Що стало секретом їхнього успіху і з ким вони можуть створити коаліцію?
7 вересня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Мовчання уряду: чому Україна відмовилася від легального захисту своїх виробників

Легальні механізми захисту внутрішнього ринку знову поступаються місцем неформальним домовленостям, як це було ще років десять тому.
7 вересня 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та Партнери"

Чорногорія у вогні: як "сербський мир" та друзі Росії довели країну до межі розколу

Сльозогінний газ, світло-шумові гранати, гумові кулі та барикади на вулицях історичної столиці – церковна акція поставила Чорногорію на межу протистояння.
6 вересня 2021 — Наталя Іщенко, для Європейської правди