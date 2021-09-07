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У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, 7 постраждалих

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Вівторок, 7 вересня 2021, 12:14

У Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали сім громадян України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства України в Польщі у Facebook.

Аварія за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб, сталася у вівторок вранці поблизу міста Люблін. Внаслідок ДТП постраждали сім громадян України.

 

Усі постраждалі були доставлені до лікарні Любліна. Стан постраждалих середньої тяжкості, про загрозу життю не повідомляється.

Для надання консульського супроводу, можливої допомоги постраждалим до лікарні виїхав черговий консул.

За інформацією польських ЗМІ, мікроавтобус врізався у вантажівку на трасі S12 у напрямку Варшави близько 4 години ранку. До прибуття швидкої допомоги водій вантажівки покинув місце ДТП.

 

Після аварії двох постраждалих затисло в авто, їх діставали за допомогою спецінструменту. Шість жінок та двоє чоловіків були доставлені до лікарень.

Одна зі смуг була перекрита після зіткнення, на місце аварії прибули кілька команд пожежної служби та рятувальників.

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