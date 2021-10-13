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У Польщі затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Білорусі

Середа, 13 жовтня 2021, 11:49

Співробітники Агенції внутрішньої безпеки Польщі затримали чоловіка, підозрюваного в шпигунстві на користь Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Докази, зібрані у цій справі, свідчать про те, що затриманий співпрацював з білоруською розвідкою КДБ. Такі звинувачення він почув у прокуратурі. Суд вирішив арештувати чоловіка на три місяці", - сказав Станіслав Жарин, речник міністра-координатора спецслужб.

З огляду на чутливий характер справи, він відмовився надати додаткову інформацію про затримання.

Польські ЗМІ дізналися, що затриманий є поляком. Він працював у поліції, а з 1999 року – у прикордонній службі, звідки звільнився 20 років тому.

За звинуваченнями, які висунули чоловіку, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Станіслав Жарин не виключив подальших затримань у цій справі.

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Польща
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