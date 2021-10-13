У Молдові оголосили режим підвищеної готовності у газовій сфері

У Молдові Комісія з надзвичайних ситуацій проголосила режим підвищеної готовності у газовій сфері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

"Ми ухвалили таке рішення, щоб попередити надзвичайні ситуації і бути готовими до будь-якого сценарію. Хочу зазначити: режим підвищеної готовності запровадили для того, щоб відповідні органи могли вжити конкретних заходів для захисту громадян та енергетичної безпеки країни", - сказав після засідання міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрей Спину.

За його словами, в уряді планують такі заходи як пошук коштів, щоб допомогти жителям країни в умовах енергетичної кризи; скорочення обсягів споживання газу підприємством Termoelectrica з переведенням на мазут; перемовити щодо альтернативного постачання газу у Молдову у жовтні та наступних місяцях.

Міністр також зазначив, що Молдова продовжує вести перемовини з "Газпромом" і сподівається до кінця жовтня підписати новий контракт.

На початку жовтня "Молдовагаз" продовжив контракт із "Газпромом" на постачання газу лише на місяць і тепер змушений закуповувати газ за індексною ціною $800 за тисячу кубометрів. Для кінцевих споживачів ціна може зрости до 6 леїв за кубометр.

6 жовтня компанія попросила споживачів зменшити споживання, тому що країна споживає більше газу, ніж імпортує.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину після участі в газовому форумі у Санкт-Петербурзі розповів, що у жовтні ціни для кінцевого споживача не зміняться, а далі будуть залежати від укладеного з "Газпромом" контракту, та що уряд підготує систему компенсацій для найменш забезпечених громадян на час опалювального сезону.