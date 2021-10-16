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У Польщі прогнозують довготривалу кризу на кордоні з Білоруссю

Субота, 16 жовтня 2021, 17:46

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Сольох прогнозує, що криза на польсько-білоруському кордоні потриває довше, ніж декілька місяців.

Про це він розповів у ефірі "Польського радіо", повідомляє "Європейська правда".

У четвер Сейм Польщі схвалив спеціальний закон про побудову паркану на кордоні з Білоруссю. Акт передбачає, що це буде міцна і висока огорожа, обладнана системою моніторингу та датчиками виявлення руху.

Сольох зазначив, що будівництво споруди є відповіддю на агресію іншої країни.

"Передбачаємо, що ця криза буде тривати довго. Тому була підтримка ідеї зміцнення кордону. Слід відверто сказати, що ми маємо справу із агресією іншої держави проти нас. Це агресія держави, за якою стоїть теж Росія. Ситуація на кордоні дуже небезпечна. Тимчасове огородження, що було встановлене на кордоні, необхідно поліпшити", - сказав він.

Сольох зазначив, що політичне вирішення конфлікту шляхом тиску з боку міжнародного співтовариства на білоруську владу потребує часу.

На польсько-білоруському кордоні побудують постійну огорожу, що матиме також сучасні електронні та телекомунікаційні датчики і камери. З міркувань безпеки технічні деталі інвестиції є конфіденційними. 

Загальну вартість проєкту оцінили в 1,6 млрд злотих.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку жовтня зафіксовано понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан.

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Польща Білорусь мігранти
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