Українське посольство у США звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом
Посольство України у США звернеться до компанії Apple у зв’язку з повідомленнями про використання в одному з її музичних додатків мапи України без Криму і російської - з півостровом.
Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Міністерство закордонних справ вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - зазначив Олег Ніколенко.
Раніше спільнота Culture Ukraine звернула увагу на мапу з "російським" Кримом у додатку від Apple Music для артистів, який дозволяє їм відстежувати прослуховування своїх треків за країнами.
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Восени 2019 року Apple погодилась позначати територію протиправно анексованого Криму як російську в додатках Apple Maps і "Погода", але тільки для користувачів з РФ. Тодішній глава МЗС Вадим Пристайко розкритикував цей крок.