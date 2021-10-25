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У Польщі затримали жінку, яка у мікроавтобусі перевозила 42 нелегалів

Понеділок, 25 жовтня 2021, 17:13

У Польщі висунули звинувачення 38-річній жінці, яка перевозила в автомобілі служби доставки 42 нелегальних мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Вчора вдень поліція зупинила вантажівку для доставки на трасі S10 у Любич-Дольному поблизу Торуня. У його вантажній зоні подорожували 42 іноземця. Серед них 31 чоловік, шість жінок і п’ятеро дітей.

Транспортним засобом керувала полька.

Жінки та діти залишаються у школі в Гронові Торуньського повіту. Чоловіки були заарештовані поліцією як підозрювані в незаконному перетині польського кордону.

У більшості іноземців виявили іракські документи.

Жінці, яка керувала транспортним засобом, висунули звинувачення у дозволі або сприянні перебуванню іншої особи на території Республіки Польща, діючи з метою отримання матеріальної вигоди. Крім того, її звинуватили в організації перетину кордону Республіки Польща іншими особами всупереч законодавству.

Вона також відповідатиме за загрозу життю та здоров’ю багатьох людей.

Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Перед судом буде подано клопотання про тимчасовий арешт на три місяці.

Як повідомлялося, у Підляському воєводстві Польщі затримали українця, який, ймовірно, перевозив мігрантів.

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Польща мігранти
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