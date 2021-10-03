Літак врізався у порожню будівлю на околиці Мілану, загинули 8 людей
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Неділя, 3 жовтня 2021, 16:36
Неділя, 3 жовтня 2021, 16:36
Невеликий приватний літак врізався в порожню будівлю на околиці Мілана в неділю, в результаті чого загинули всі вісім осіб на борту.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.
За офіційними даними, літак, що вилетів з аеропорту Мілана, прямував на острів Сардинія. Катастрофа сталася недалеко від приміської станції метро.
На борту перебували двоє пілотів, п'ятеро дорослих і дитина.
Люди в цьому районі чули вибух, коли літак врізався у двоповерхову будівлю, яке була порожньою в зв'язку з ремонтними роботами.
За словами очевидців, вогонь і дим піднялися в повітря, і кілька автомобілів, припаркованих вздовж вулиці, загорілися, але про потерпілих на землі не повідомлялося.
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