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Укр / Рус

Колишній генсек НАТО: Путін хотів приєднатися до Альянсу, але на своїх умовах

Четвер, 4 листопада 2021, 15:32

Владімір Путін хотів, щоб Росія вступила до НАТО, але не хотів, щоб його країна проходила звичайний процес подання заявки і стала в чергу "з багатьма країнами, які не мають значення".

Про це розповів колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian..

Робертсон, який очолював НАТО в період з 1999 по 2003 рік, сказав, що Путін чітко дав зрозуміти на їхній першій зустрічі, що він хоче, щоб Росія стала частиною Західної Європи.

"Вони хотіли бути частиною того безпечного, стабільного процвітаючого Заходу, якого на той час Росія не мала", - сказав він.

Робертсон згадав ранню зустріч із Путіним, який став президентом РФ у 2000 році. "Путін сказав: "Коли ви маєте намір запросити нас до НАТО?" і я сказав: "Ну, ми не запрошуємо людей туди, вони вступають до НАТО, вони подають заявку на вступ до НАТО". І він сказав: "Ну, ми не стоїмо в одному ряду з багатьма країнами, які не мають значення".

Ця розповідь перегукується з тим, що Путін сказав в інтерв'ю ВВС незадовго до того, як він вперше обійняв посаду президента РФ понад 21 рік тому.

Путін тоді заявив, що не відкидає приєднання до НАТО, "якщо і коли погляди Росії будуть прийняті до уваги як погляди рівноправного партнера".

Він сказав, що йому важко уявити НАТО як ворога. "Росія – частина європейської культури. І я не можу уявити свою країну ізольованою від Європи та того, що ми часто називаємо цивілізованим світом", - сказав Путін.

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Путін Альянс Росія
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