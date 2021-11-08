Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

До тюремної лікарні, куди перевели Саакашвілі, привезли спецназ

Понеділок, 8 листопада 2021, 17:55

На територію лікарні Глданської в’язниці №18, куди перевели експрезидента Михеїла Саакашвілі, прибули значні сили поліції. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє з місця кореспондент грузинського Interpressnews.

За його словами, у двір закладу заїхали жовті автобуси зі спецназом та поліцейські машини.

Нагадаємо, нещодавно мати експрезидента повідомила, що Саакашвілі вивезли з в’язниці у Руставі у невідомому напрямку - над в’язницею з’явився вертоліт, також звідти виїхали дві броньовані автомашини. Згодом у Пенітенціарній службі Грузії офіційно підтвердили, що експрезидента Михеїла Саакашвілі перевели до Глданської лікарні.

Адвокати політика і він сам раніше відкидали ідею переведення його до Глданського закладу, наполягаючи, що там немає належних умов для надання допомоги. 

Вдень у понеділок особистий лікар Саакашвілі заявив, що консиліум лікарів, створений за рішенням МОЗ, одностайно зробив висновок, що Саакашвілі потребує негайної госпіталізації до багатопрофільної клініки. Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова також заявила, що стан Саакашвілі, який голодує у грузинській в’язниці, стрімко погіршується.

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня, після того, як він нелегально потрапив у країну. Тоді ж він оголосив голодування, проголосивши себе політв'язнем.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди